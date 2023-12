„Es liegt ein halber Meter Schnee und unsere Beschneiung wurde mit den modernisierten Schnee-Erzeugern noch effizienter“, sagt Christopher Gruber, Marketing-Chef der Region Nassfeld-Pressegger See (NLW). Und er blickt optimistisch auf den Saisonstart am Donnerstag, 7. Dezember, denn die Situation bei den Vorbuchungen sei zufriedenstellend. Für die in den Startlöchern stehende Wintersaison wurden insgesamt rund 22 Millionen Euro investiert. Ein Drittel davon steckten die Bergbahnen in die Modernisierung des Skigebiets und in Energieeffizienz. Zeitgleich gibt es auch das Winter-Opening in Bad Kleinkirchheim, wo die Investitionen rund 4,2 Millionen Euro betragen. Im Osten werden auf der Weinebene die ersten Pisten freigegeben.