Nach dem frühzeitig unwetterbedingten Aus im Sommer, sind nun die Weichen für den Winterbetrieb auf der Petzen gestellt. Rund 700.000 Euro wurden nach dem Hangrutsch in notwendige Sanierungsmaßnahmen gesteckt. Die erste „Testfahrt“ mit der reparierten Kabinenbahn ging am 26. November erfolgreich über die Bühne. Vom 8. bis 10. Dezember wird das Skigebiet „abgespeckt“ befahrbar sein. „Wir können den Stollenlift für unsere Skisportler freigeben. Die Talabfahrt ist noch nicht möglich. Ab 16. Dezember möchten wir täglich geöffnet haben. Wir schauen positiv in die Saison“, sagt Marketingbeauftragte Barbara Romen.