Der Imker Norbert Lorbeg aus Lippendorf bei St. Peter am Wallersberg wurde für seinen reinen Blütenhonig mit dem begehrten „Kärntner Bären in Gold“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde ihm im Rahmen der Kärntner Familien- und Brauchtumsmesse in Klagenfurt überreicht. „270 Kärntner Imker haben ihre Honige zur Bewertung eingereicht“, berichtet Norbert Lorbeg, der 33 Bienenstöcke betreut und sogar eigene Bienenköniginnen züchtet. Dass diese höchste Auszeichnung gerade auf seinen Blütenhonig gefallen sei, freue ihn sehr. Die Honige sind von einer Fachjury auf Geruch, Farbe, Geschmack und Gesamtharmonie geprüft worden. „In Südkärnten ist diese Auszeichnung sehr selten“, meint er.