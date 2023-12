Die Gerlitzen hatte die Nase vorne – und nicht alle waren bereit dafür. Am Samstag feierte das Skigebiet in der Region Villach Saisonauftakt. Trotz des Schneeregens waren die Pisten vor allem am Sonntag stark ausgelastet. Hunderte Skifahrerinnen und Skitourengeher wollten unter den ersten Besuchern dabei sein. „Wir hatten traumhaftes Winterwetter und an die 20 Zentimeter Neuschnee, das wollten sich viele Menschen nicht entgehen lassen“, zieht Bergbahnen-Geschäftsführer Manuel Kapeller-Hopfgartner Bilanz.