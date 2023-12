Bis zum 1. November dauerte die heurige Wandersaison auf der Gerlitzen Alpe an, nun, knapp einen Monat später, startet man am morgigen Samstag in die Wintersaison. „Unser Team hat wirklich alle Register gezogen und wir freuen uns, dass wir am 2. Dezember wieder Skigäste auf unseren Pisten willkommen heißen dürfen“, sagt Prokurist Manuel Kapeller-Hopfgartner.

Auch die 6,3 Kilometer lange und täglich präparierte Klösterle Talabfahrt ist ab Saisonstart für Touren freigegeben.

Neues Parkdeck und Smartphone als Skikarte

Seit dem Sommer konnte man die Baustelle von der Straße aus beobachten und in diesem Winter wird die neue Parkgarage in Betrieb genommen. Rund 5 Millionen Euro wurden unter anderem in das neue dreigeschossige Parkdeck an der Talstation in Annenheim mit 188 weiteren Parkplätzen investiert. „Mit der Erweiterung des Parkdecks wollen wir unseren Gästen eine noch komfortablere und stressfreiere Anreise, ohne lange Parkplatzsuche ermöglichen“, erklärt Manuel Kapeller-Hopfgartner.

Auch die Drehkreuze wurden aufgerüstet, womit erstmals die Skidata-App „Key2Ski“ eingeführt werden kann. Tageskarten können unkompliziert im Onlineshop gekauft werden und das eigene Smartphone wird zum Ticket-Datenträger.