Die Kärntner Wintersaison steht in den Startlöchern und ausgerechnet jetzt, soll ein permanent schwelender Konflikt zwischen den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und der Millstätter See -Bad Kleinkirchheim-Nockberge Tourismusmanagement GmbH, kurz MBN, kräftig hochkochen. In einer E-Mail an Kärntner Beherbergungsbetriebe, die der Kleinen Zeitung vorliegt, übt Bergbahnen-Vorstand und Geschäftsführer der Kärntner Skipass Vertriebs-& Marketing GmbH, Hansjörg Pflauder, massive Kritik an MBN-Geschäftsführer Stefan Brandlehner. Anlass ist die Präsenz der Betriebe auf der Online-Plattform Feratel. Brandlehner habe „willkürlich und trotz bestehender Vereinbarung“ alle Beherbergungsbetriebe von Bad Kleinkirchheim und Feld am See dargestellt. Der Versuch einer Kompromissfindung sei gescheitert, deshalb hätten die Bergbahnen die „Unterkunftsdarstellung kurzfristig deaktiviert“.