Die Bürgermeister des Lieser- und Maltatales ziehen nicht nur bei Themen wie Breitbandausbau, Abfallwirtschaft, Musikschulen oder Energie an einem Strang. Nun präsentierten sie gemeinsam mit Kooperationspartner Josef Bogensperger von den Katschberg-Bergbahnen eine Winter-Unterstützungsaktion für die Bevölkerung der fünf Gemeinden. Franz Aschbacher (Rennweg), Gottfried Kogler (Krems), Josef Jury (Gmünd), Klaus Rüscher (Malta) und Arnold Prax (Trebesing) stützen die Saisonkartenpreise für das Skigebiet Katschberg/Aineck für die rund 9000 Einwohner ihrer Gemeinden mittels Einheimischen-Gutscheinen und machen so Skifahren leistbarer.

„Besonders unsere Jugend liegt uns am Herzen. Wir wollen sie animieren, auf den heimischen Pisten den Winter zu genießen. 400 der rund 1700 Gemeindebürger haben das zuletzt in Anspruch genommen“, ist Aschbacher, dessen Gemeinde Rennweg nun schon im dritten Jahr die Unterstützung an Saisonkartenbesitzer gewährt, vom Erfolg für die Region überzeugt.

Mit jeweils 30 Euro pro Saisonkarte schlägt sich die Aktion auf das Gemeindebudget. „Gut investiertes Geld“, sind sich Rüscher und Kogler einig. Sie rechnen mit jeweils 120 Saisonkarten. Jury glaubt, dass 400 Gmünder dieses Angebot nützen werden. Die Aktion läuft noch bis 24. Dezember. „In 23 Minuten ist man von Trebesing aus auf den Top-Pisten am Katschberg“, gibt sich auch Prax begeistert.