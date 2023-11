Zwei beliebte Kärntner Skigebiete in den Hohen Tauern — Heiligenblut am Großglockner und Mallnitz-Ankogel — sehen sich aktuell mit wirtschaftlichen Problemen, wie beispielsweise der nicht zufriedenstellenden Anzahl von Gäste-Betten, konfrontiert. Bereits in der aktuellen Wintersaison wird es deshalb erste Einschränkungen im Liftbetrieb geben. Wie der ORF Kärnten berichtete, habe die slowakische Gesellschaft Tatry Mountain Resorts, welche die Lifte in Mallnitz betreibt, angekündigt, den Betrieb nach diesem Winter einstellen zu wollen. Im Skigebiet Heiligenblut wird es bereits heuer erste Schließungen geben, die zwei Lifte Viehbühel und Hochfleiss werden aus Kostengründen stillstehen. Falls windbedingt die Schareckbahn nicht einsetzbar ist, wird der Tauernberg-Lift als Ersatzanlage in Betrieb gehen.