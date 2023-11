„Ich bin einfach an den Punkt gekommen, an dem ich mich erweitern möchte“, sagt Florian Feichtinger. Der 25-jährige Tischlermeister hat im Juli 2020 seinen Kindheitstraum verwirklicht und sich selbstständig gemacht. Bisher war er mit seinem Unternehmen, der „Feichtinger Möbelbau GmbH“, in Räumlichkeiten in Jakling 45 eingemietet. Dort entstanden bereits Maßmöbel nicht nur für Küchen und Badmöbel, sondern auch Stiegenverkleidungen oder Innentüren. Ab 1. Jänner 2024 erweitert sich der St. Andräer. Er erwarb das Areal der Tischlerei Penz im Gewerbepark St. Stefan mit einer 800 Quadratmeter großen Produktionshalle sowie einen 3000 Quadratmeter großen Grund. Auch an der Fassade wird ab dann der Firmenschriftzug „Feichtinger Möbelbau GmbH“ zu sehen sein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Ich hätte keinen besseren Nachfolger für das Areal finden können. Für uns ist es auch ein wichtiger Schritt gegen die Bodenversiegelung“, stellt Penz fest.

Mitarbeiter werden übernommen

Auch die drei Mitarbeiter werden übernommen. „Die Planungen dazu laufen bereits seit einem Jahr“, so Feichtinger, der dann insgesamt sechs Mitarbeiter beschäftigt. Seinen alten Firmenstandort werde es dann nicht mehr geben. Aber auch Klaus Penz (55), seit 30 Jahren selbstständig, werde weiterhin beruflich aktiv sein. „Ich ziehe mich nur aus der Produktion zurück“, stellt Penz, Obmann der Lavanttaler Tischlergemeinschaft, fest. In den nächsten Jahren werden die beiden somit ihr Tischlerwissen bündeln und zusammen so manche Idee entwickeln.