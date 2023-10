1993 übernahm Rudolf Werner Verhounig von seinen Eltern Judith und Rudolf das Adeg-Geschäft in der Rudner Straße 7 in Griffen. „Ich bin mit Leib und Seele Kaufmann“, so der 60-Jährige. Aufgrund der geplanten Umbauarbeiten ist das Geschäft vom 6. bis zum 12. November geschlossen. Was genau gemacht wird? „Wir bauen eine Hybridkassa ein, bei der die Kundschaft selbst ihre Ware einscannen und bezahlen kann. Diese kann aber auch wieder zur normalen Kassa umgewandelt werden“, informiert Verhounig. Denn besonders zur Jausen-Zeit am Vormittag bis zur Mittagszeit sei der Ansturm besonders stark. Rund 56.000 Euro werden investiert. Auch zwei Bildschirme werden in der Feinkostabteilung eingebaut. „In diesem Jahr haben wir bereits elektronische Preisschilder und den Außenbereich modernisiert“, so Verhounig, der einen Zehn-Jahresvertrag bei der Rewe unterschrieben hat. Neun Mitarbeiter sind dort derzeit beschäftigt. Die Wiedereröffnung ist am Montag, 13. November, geplant.