„1991 habe ich meine Ausbildung zur Schneiderin in der Mongolei begonnen“, blickt Oyunsaikan Shirmen-Stocker zurück. 2022 folgte die Meisterprüfung in der Wirtschaftskammer Steiermark. Jetzt erfüllte sie sich ihren beruflichen Traum. Denn vor Kurzem hat die 53-Jährige in der Wolfsberger Hermann-Fischer-Straße 2, gegenüber des „City Forum“-Gebäudes, die „Schneiderei Stocker“ eröffnet. „Ich biete Änderungen aller Art bei Textilien, außer bei Leder und Pelz an“, so Shirmen-Stocker, die seit 2009 in Wolfsberg lebt und mit einem Lavanttaler verheiratet ist. Auch Maßanfertigungen mit ethnischen Elementen gebe es. Zudem kombiniere sie auch Muster- und Farbkombinationen. Ab 10 Euro kann man sich etwa eine Hose kürzen lassen.