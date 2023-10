„Schon als Lehrling war es mein Traum, ein eigenes Geschäft zu besitzen und Unternehmerin zu werden“, sagt Claudia Kaimbacher. Im Jahr 1993 erfüllte sich die Wolfsbergerin ihren Wunsch und übernahm als Franchisepartnerin eine „Palmers“-Geschäftsstelle. „Es gab bisher zahlreiche Höhen und Tiefen. Daher bin ich meinen Stammkunden für ihre Treue sehr dankbar“, so die Mutter eines Sohnes. Ihr Geschäft befand sich in den vergangenen Jahren an verschiedensten Standorten in der Wolfsberger Innenstadt. Seit mittlerweile sieben Jahren ist ihr „Palmers Shop in Shop“ in der Wiener Straße 8 (oberhalb des Hotel Hechers) zu finden. Zuvor war dort die Bekleidungskette „Vögele“ untergebracht.

Im 250 Quadratmeter großen Shop gibt es nicht nur Ober- und Unterbekleidung, sondern auch Taschen, Gürtel oder Modeschmuck. Neben der österreichischen Marke „Palmers“ wird auch die italienische Marke „Sisley“ geführt. „Seit heuer sind wir auch der zweite stationäre Handel in Österreich, der die deutsche Marke ,Lascana‘ anbietet“, so die 60-Jährige, die derzeit drei Mitarbeiter beschäftigt. Kaimbacher engagiert sich auch bei der Wolfsberger Werbegemeinschaft und ist auch Mitinitiatorin vom „Weihnachten am Hecherplatzl“. „Es waren schöne 30 Jahre, ich freue mich bereits auf die nächsten 30 Jahre“, lächelt die Unternehmerin, die auch Typ- und Farbberatungen anbietet. Beim „Fire and Dreams“-Abendshopping in Wolfsberg (3. November) gibt es bei Kaimbacher Glühwein und Lebkuchenherzen.