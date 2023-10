Die durch einen Hangrutsch Anfang August verschobene Stütze der Kabinenbahn am Quellenhang am Fuße der Petzen konnte am 16. Oktober wieder aufgestellt werden. Petzen Bergbahnen-Inhaber Franz Skuk hoffte auf eine Inbetriebnahme in den Herbstferien, sofern die Anlagenbehörde grünes Licht gibt. „Ansonsten peilen wir den 2. Dezember an“, so Skuk.