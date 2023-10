Seit 41 Jahren lebt Sabrina Stückler auf dem Familienanwesen in Kollegg in St. Andrä im Lavanttal. Nach dem Ableben des Onkels ist nun ein Erbschaftsstreit entbrannt, der vor Kurzem bei „Mein Recht! Ich geb nicht auf“ auf Puls 4 ausgestrahlt wurde. Streitpunkt ist das Haus, das der Verstorbene hinterließ und auf das insgesamt sechs Personen einen Anspruch haben. Fünf Erben wollen es veräußern, was die 41-Jährige verhindern möchte. „Von uns besitzt jeder ein Eigenheim, einige leben in Deutschland. Es gibt auch bereits einen Käufer“, sagt Gernot Stückler (46), Bruder von Sabrina Stückler, die das Haus lieber selbst erwerben würde. Ihr Angebot liege aber unter jenem Preis des potenziellen Käufers. Mehr könne die Alleinstehende aber nicht aufbringen. „Ich werde es aber so lange hinauszögern, wie möglich“, sagt sie.