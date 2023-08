Vielen Besucherinnen und Besuchern sind die Umbauarbeiten im ehemaligen Yves Rocher-Store im Erdgeschoss der City Arkaden in Klagenfurt aufgefallen. Mitte August war es so weit. Der Intimissimi Uomo Store hat seitdem eröffnet.

Hier finden Männer Boxershorts, Slips, Pyjamas und vieles mehr. Sie können zwischen farbenfrohen und lustigen Drucken für einen jüngeren und sportlicheren Stil und Grundfarben für einen eleganteren Stil wählen. Weiche Stoffe wie Supima-Baumwolle und schottisches Garn für Liebhaber des Komforts, Materialien wie elastische Baumwolle und Mikrofaser für diejenigen, die Zweckmäßigkeit bevorzugen.

Weitere Shops werden öffnen

"Es freut mich, dass wir mit Intimissimi nun einen Anbieter in den City Arkaden haben, bei dem Männer trendige Unterwäsche kaufen können", sagt Center-Manager Ernst Hofbauer.

Auch in den nächsten Wochen und Monaten werden neue Shops in den City Arkaden Klagenfurt eröffnen. "Die City Arkaden sind nach wie vor ein sehr interessanter Standort für regionale, nationale und internationale Marken", so Hofbauer weiter. "Umsatzmäßig liegt das Center über 2019. Wir entwickeln uns ständig weiter."