Beliebtes Lebensmittelgeschäft schließt an Klagenfurter Standort

Bis vor Kurzem zählte man 20 Billa-Filialen in Klagenfurt. Jene Filiale in der Hans-Sachs-Straße schloss jetzt ihre Pforten. An diesem Standort soll ein Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen – mit einer Billa-Filiale im Erdgeschoß.