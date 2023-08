Die Entscheidung des deutschen Familienunternehmens Modepark Röther nach Klagenfurt zu expandieren, war eine ganz bewusste. Das Unternehmen gibt es seit über 50 Jahren und wird seither als Familienbetrieb geführt. "Wir sind in Deutschland seit Jahrzehnten die Top-Adresse, wenn es um Qualitätsmode mit dem gewissen Extra und einem guten Preis geht - und in Kürze sind wir mit einem Standort erstmals auch in Kärnten vertreten", freut sich das Geschäftsführer-Duo Michael Röther und Fabian Messner.