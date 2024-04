Als Nina Gräfling Anfang 2019 die Nachfolge von Zahnärztin Gloria Grillitsch antrat, hat die junge Klagenfurterin nicht nur ihre Kassenplanstelle übernommen, sondern auch die Praxis in der Hauptstraße 19 in St. Stefan im Lavanttal. „Nachdem ich dort nur in Miete bin und die Räumlichkeiten zu klein geworden sind, habe ich mich für einen Neubau ganz in der Nähe entschieden“, sagt die Zahnärztin, die seit ihrer Hochzeit im April 2023 Nina Strutz heißt.