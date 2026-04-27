Rund 50 Bewerbungen gibt es für den Vorstands-Job der Kärntner Krankenanstalten (Kabeg). Am meisten überrascht der Name Ines Manegold auf der langen Liste. Die 59-jährige Deutsche hatte diesen Job bereits inne, wurde aber im Jahr 2013 abberufen.

Im Zuge von Reformen im Spitalsbereich kam es in ihrer Kabeg-Ära (2010 bis 2013) zu Spannungen zwischen Management, Aufsichtsrat, Politik und Teilen der Belegschaft. Kritisiert wurden vor allem der Führungsstil, organisatorische Entscheidungen und die Zusammenarbeit im Unternehmen. Prüfungen und interne Konflikte mündeten schließlich in einen Vertrauensverlust und zur Abberufung. Gerichtlich kam es danach zu Auseinandersetzungen, jedoch zu keinem eindeutigen Urteil, das eine Seite vollständig bestätigt hätte. Strafrechtliche Verurteilung gab es keine.

Und jetzt plant sie offenbar ihr Comeback. „Das Feld der Bewerber ist ein großes, wie ich der Presse entnehme. Ich bin zurzeit in Kärnten, lebe auch da, sage aber nichts zu dem laufenden Verfahren, das wäre verfrüht“, so Manegold. Ein Dementi klingt anders. Der Nachfolger beziehungsweise die Nachfolgerin von Vorstand Arnold Gabriel, der in die Privatwirtschaft wechselt, muss laut Ausschreibung Erfahrung und Kenntnisse in der strategischen Unternehmensführung, umfassende Kenntnisse von Gesundheitssystemen sowie Kenntnis des regionalen Strukturplans Gesundheit vorweisen. „Ich kenne das neue Strukturpapier“, ist Manegold, die als Expertin für Health-Care-Management tätig ist, noch zu entlocken.

Liste mit fünf, sechs Namen

Ein externes Unternehmen war mit dem Recruiting beauftragt, 14 Personen sind nun in der engeren Auswahl. „Anfang Mai wird in einem Ausschuss des Aufsichtsrates eine Reihungsliste mit fünf bis sechs Personen bestellt, die zum Hearing eingeladen werden“, sagt Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost. Ende Mai soll der neue Vorstand beziehungsweise die neue Vorständin feststehen.

Es gibt einen Favoriten

Als Favorit für den Job beim größten Dienstleistungsunternehmen Kärntens mit 8500 Mitarbeitern gilt übrigens Karl Cernic, Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds. „Ich möchte keinen Kommentar dazu abgeben“, sagt der 53-Jährige auf Anfrage.