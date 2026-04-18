Ein Lied zu singen, ohne dass man es singt. Das ist nicht leicht. Voodoo Jürgens hat die schludrige Rezitation zu seinem Markenzeichen gemacht. Dieser David Öllerer ist ein Meister des nach außen getragenen, makabren inneren Monologs, ein großer Geschichtenerzähler vor seinem Herrn.

Aber jetzt, was macht er jetzt? Er druckt noch immer Gschichtln, aber es hat sich was verändert. Man will ihm ja nicht auf den Schlips treten, aber dieser neue Voodoo-Pop, den er auf seinem neuen Album „Gschnas“ zelebriert, der hat etwas Erfrischendes. Auch wenn sich der Bruch live gar nicht so einstellt, da sind die alten Hits und die neuen Hadern von Voodoo und seiner Ansa Panier alles eins - wie eine wunderbare Wiener Melange.

Der Voodoo gräbt die Toten aus

Im Rahmen seiner Tour machte der Meister des Wiener Dialekts im Klagenfurter Fritz Club Halt und ließ ein paar schön morbide Momente hier: „Heite grob ma Tote aus“, raunte Voodoo dann gleich zu Beginn des Abends. Und dann kam schon „Vaschwindn“, dieser Tanz auf dem Hurricane. Und Voodoo rezitierte seinen Liedtext mit einem Bob Dylan‘schen Vorwärtsdrang, dass es nur so rauschte: „I mecht mit dir so gern vaschwindn. A Vasteck, wo uns kana findt. A Zauberwurt, des kana kennt. A Zauberhuat, der ordentlich brennt.“

Die Ansa Panier ist eine gut geölte Einheit, die auf jedem „Gschnas“ ihre Hetz hat. Das neue Album – „Gschnas“ betitelt – zeigt wieder, welch begnadeter Geschichtenerzähler Jürgens ist. Er macht aus dem Alltag ein Drama, aus dem Ungewöhnlichen etwas Gewöhnliches, aus dem Traurigen das Schöne: „Es soi Foschingskropfn regnan.“ Das ist doch was. Das Lied ist ein Song, eine Hymne auf das bittersüße Leben. Und da gehört der Tod auch dazu, den der an diesem Abend gut behütete Jürgens mit seinem großen Herzen umarmte: „Des Leben soi sei wie da Proda. Ois soi bunt sei und sie funkln und si drahn.“

Die fabelhafte Welt des Voodoo Jürgens

Die neuen Lieder, die immer wieder eingestreut werden, haben melodisch eine poppige Zärtlichkeit. Wie „Guade Stubn“. Und mit einem Mal fühlt man sich in der „Fabelhaften Welt der Amelie“, nur etwas morbider, bedrohlicher, denn in der „Guaden Stubn“ da gibt es blutige Teppiche und schwarze Kater. Voodoo vergaß auch die Gitti nicht und Taxitänzer Harry, er ging in die Hocke, swingte vor und wieder zurück. Und die Trompete weinte bitterlich. Das Schöne an dieser Art von Musik ist die Gleichzeitigkeit des Bitteren und des Süßen. Des Humors und der Trauer. Wie das Leben eben so ist.