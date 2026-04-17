Es war ein Abend zwischen heller Freude und melancholischer Beleuchtung des Alltags. Und beides stand Magdalena Wawra gut. Die Wienerin bescherte der Hafenstadt Klagenfurt ein wunderbares Konzert und brachte das Glück gleich im Doppelpack mit: Am Freitag startete sie nicht nur ihre Tour, sie brachte auch ihr Debütalbum „Ich bin viele“ heraus.

„Orangenbäume“ und „Petermännchen“

„Es ist ein überwältigender Tag für mich“, sagte die Sängerin. Auch für die Menschen, die das Kellertheater Dock04 glücklicherweise gut füllten. Wawra legte mit „Orangenbäume“ los und setzte weitere Songs aus ihrem neuen Album drauf: Mal war es „Neongrün und rosarot“, mal ließ sie das „Petermännchen“ schwimmen. An der Gitarre begleitete sie Michael Stark, am E-Piano Mario Wallner. Ein erster Höhepunkt war mit „Frank Ocean“ erreicht. Im Duett mit Wallner. „Du sprichst mich an, ob das hier privat ist.“ Der Song baut sich wunderbar kaskadenartig auf. Ein wunderschönes Liebeslied, das sich zärtlich anschmiegt: „Seither geh ich auf jede Party und frag mich, ob du vielleicht da bist.“ Es ist vielleicht auch ihr bisher stärkster Song. Ein Philipp-Poisel-Moment war erreicht.

Ihre Antwort auf ganz viele Fragen

Und sie erzählte auch, dass der Titel ihres Albums eigentlich nur die Antwort auf ganz viele Fragen ist. Fragen, die sie umtreiben und bewegen. Gute Musik bewegt, treibt immer um. Und so ist man gerne viele. Gemeinsam mit Wawra, die nach gut der Hälfte des Programms dann doch versprach: „Jetzt haben wir den düsteren Block überstanden.“ Aber das Dunkle, das Schwere, auch das steht ihr und ihrer rauchigen Stimme gut. Auch wenn die tanzbaren Nummern, mit Beats unterfüttert, das Publikum mehr zum Swingen brachten. Das Programm neigte sich dem Ende, die Leute standen – hatten sich eigentlich gar nie richtig hingesetzt – und Wawra und ihre Band zeigten nur noch eines: „Wie man tanzt.“