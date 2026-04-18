Als Werkschau regionaler Popkultur ins Leben gerufen, bringt das Styrian Sounds längst nicht mehr nur lokale Acts ins Herz der Steiermark. Freitagabend, dem zweiten Tag der Festivalausgabe, tönte ein Sammelsurium an nationalen Dialekten und Gesangsverrenkungen durch das Grazer PPC. Steirisches „Bölln“ suchte man auf den Bühnen vergebens. Aber sei‘s drum, das Hauptaugenmerk des Festivals bliebe ohnehin die musikalische Qualität, und die ist über jeden Zweifel erhaben. Rotzigen, gitarrengetriebenen Punk der alten Schule boten die Wiener Baits. „A bissl mehr Bewegung warat fein“, lockte Sängerin Sonja Maier tanzmüdes Publikum aus der Reserve.



Schließlich solle man sich beim späteren Gig der elastischen Rocker von Cordoba78 „ned des Knack brechen“. Die machten kurz darauf klipp und klar: „Das ist kein Kindergeburtstag, das ist ein Rockkonzert.“ Mit dem rauchigen Stimmvolumen eines Rio Reiser und verspieltem Singsang wie bei Bilderbuch servierte die Vorarlberger Fünferformation „Averna Sour auf der After Hour.“ Man sei aber nicht ausschließlich auf lyrischen Dadaismus bedacht. Große Gefühle wolle man nicht missen und mache vor Politischem nicht Halt. Die Bestandsaufnahme: „Der Himmel brennt in Europa“.

Folk-Pop gegen das Patriarchat

Simultan verzauberte an der Bar im oberen Stock ein frisch preisgekröntes Indie-Wunder aus dem Salzkammergut. Bei der Amadeus-Verleihung erhielt Sodl 2026 den begehrten FM4-Award, im PPC gab die 23-Jährige samt Dreierband ihre Kunst zum Besten, die zwischen folkloristischen Einflüssen und melancholischer Indie-Pop-Poesie oszilliert. Ein Highlight: die auf Deutsch gedichtete Kampfansage gegen den altbewährten Täterschutz.





Grund für das Gedränge am restlos ausverkauften Festivalfreitag war aber ein Mann in Weiß, der nicht ohne Grund als potentieller Nachfolger Falcos gehandelt wird. Bibiza – in vollem Namen: Franz Bibiza - ist die Personifikation des modernen Wiens in all seinem Facettenreichtum. Widersprüchlichkeiten inklusive. Seine „gscherte“ Coolness wirkt unaufgesetzt, binnen Minuten macht sich die Rampensau mit lebhaften Hymnen auf die „Wiener Schickeria“ den Raum zu eigen. Zuerst mit ironischem Augenzwinkern, dann darf es auch mal ernster zur Sache gehen. Aufregend ist die musikalische Vielfalt: von Rap über Funk hin zu Glam-Rock erweisen sich der selbsternannte Casanova und sein fulminantes Repertoire an Instrumentalisten als waschechte Genre-Chamäleons. „Das Leben ist kein Wunschkonzert“, heißt es in einem der Schlusslieder. Ab und an, so hier passiert, lässt aber ein Konzert wenig zu wünschen übrig.