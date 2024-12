Das Restaurant im Klagenfurter Konzerthaus hat schon ruhmvollere Zeiten gesehen. Jahrelang war es der Treffpunkt für Studenten, Musiker, Kulturbegeisterte und Menschen, die in angenehmer Atmosphäre Gleichgesinnte treffen wollten. Dann gaben sich die Pächter die Türklinke in die Hand. Seit knapp zwei Jahren liegt das Lokal nun im Dornröschenschlaf. Jetzt will Martin Widrich dieses wieder an seine glanzvollen Zeiten heranführen. Am 3. Dezember wird er zum ersten Mal wieder Gäste im „Intermezzo“ begrüßen.