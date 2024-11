Immobilien am Wörthersee sind rar – und heiß begehrt. Einzelne Deals laufen meist dezent im Hintergrund ab. Am Mittwoch bot sich allerdings eine einmalige Gelegenheit, am Südufer stand nämlich am Bezirksgericht Klagenfurt ein Grundstück zur Versteigerung – direkten Seezugang und Badesteg inklusive.