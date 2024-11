Josef Eigensperger ist kein Neuling in der Gastronomie-Branche. Er kann auf langjährige Erfahrung in der Branche und im Eventmanagement zurückgreifen. Mit Lokalen, Cafés und Events, wie der „Starnacht am Wörthersee“, machte sich der gebürtige Klein St. Pauler einen Namen. Unter anderem führte der ehemalige ÖBB-Fahrdienstleiter über 21 Jahre den Marulis Genussladen im Klagenfurter Stadtteil Feschnig, danach sechs Jahre den Feinspitz Genussladen in Ebenthal. Eigentlich wollte der 55-Jährige – nach der Pandemie und einigen persönlichen Enttäuschungen – der Selbstständigkeit den Rücken kehren, doch seine zahlreichen Stammgäste waren es, die ihn von einem Neustart überzeugt haben. Nach längerem Suchen knüpfte er an alte Zeiten wieder an und zog mit seinem Genussladen in ein altes Stallgebäude ein.