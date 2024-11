Rund 930.000 Pkw frequentieren jährlich den Bereich der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt. Die Stadt Klagenfurt möchte daraus jetzt eine Einnahmequelle machen. 992 Parkplätze in diesem Bereich sollen künftig gebührenpflichtig werden. Der entsprechende Grundsatzbeschluss wurde am 26. November im Stadtsenat gefasst, die Fachabteilung wird jetzt die Details ausarbeiten. Möglicherweise tritt die Neuregelung bereits im Sommer 2025 in Kraft. Bei einer Tarifannahme von einem Euro pro Stunde beziehungsweise einem Tagespreis von 4 Euro würde dies Einnahmen für die Stadtverwaltung von rund 1,2 Millionen Euro bringen.

Im Forum der Kleinen Zeitung sorgte die Neuigkeit für große Aufregung und zahlreiche Kommentarbeiträge. User „zill1“ schreibt: „Endlich reagiert Klagenfurt wie eine richtige Stadt. Zeigen Sie mir eine Stadt wo das Parken gratis ist? Wir schenken viel Geld her ohne Gebühren. Wer Auto fährt sollte sich halt auch das Fahren leisten können.“ Auch „urbanist“ findet die Neuerung gut: „Als erholungssuchender Seebesucher bin ich mehr als froh, wenn dieser Autowahnsinn da draußen ein Stück weit eingedämmt wird. Tut meiner Erholung sehr gut.“ MTCicero findet gar, dass „das Doppelte verlangt werden sollte“ und „atnb“ fühlt sich nicht betroffen: „Hab nichts gegen Parkgebühren beim Strandbad, komme meistens mit Fahrrad oder Bus.“

„Primitivste Mittel“

„anonymus21“ ärgert sich dagegen: „Reine Abzocke. Danke dafür ihr unfähigen und peinlichen Stadtpolitiker. Zum Schämen.“ Auch „Trixnertal“ ist alles andere als glücklich: „Sechs Millionen Euro für die Projektierung eines Hallenbades in den Sand setzen, damit jedoch nicht einmal den Spatenstich erreicht zu haben, aber mit primitivsten Mitteln erholungssuchende Europapark- und Strandbadbesucher abzocken um ein paar Euro für die marode Stadtkasse zu lukrieren ist das einzige Handwerk, das die Stadtpolitiker offenbar gut beherrschen.“

Dass Bürgermeister Christian Scheider (TK) dafür plädiert, dass Personen mit Hauptwohnsitz in Klagenfurt von einem Ermäßigungssystem, wie bei der Altstoffsammelstelle, profitieren sollen und für langjährige Saisonkartenbezieher ein kostengünstiges Kombi-Ticket fordert, sorgt für Kritik bei den Usern: „Wenn es jetzt wieder Ausnahmen geben soll, würde die Administration der Ausnahmen den Mehrwert der Parkgebühr wieder mindern. Alles Schwachsinn, alle sollen zahlen, wie überall. Wer die 4 Euro nicht hat soll mit dem Bus oder Fahrrad kommen.“