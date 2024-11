Empfindliche Teuerungen kommen auf einige Autofahrerinnen und Autofahrer in Klagenfurt zu: Derzeit wird Inhabern einer Ausnahmegenehmigung (Jahresparkgenehmigung) für die Bewilligungsdauer von 24 Monaten eine pauschale Parkgebühr von 150 Euro verrechnet. 2025 wird diese Gebühr auf 300 Euro zu erhöht. Davon sind insbesondere Bewohner der gebührenpflichtigen Zone in der Innenstadt betroffen, während die zweite Erhöhung die Fahrer von Elektroautos betrifft. Für Letztere galt bisher eine Parkgebührenbefreiung, die gemäß eines Beschlusses der Stadtregierung künftig entfällt.

Das Für.....

Im Forum der Kleinen Zeitung sorgte die Neuigkeit für große Aufregung und zahlreiche Kommentarbeiträge. User „KlagenfurterRebe“ findet die „Jahresparkgebühr von 150 Euro für zwei Jahre lächerlich. Auch die neue Gebühr von 300 Euro ist zu gering. Pro Jahr wäre ein Betrag von mindestens 365 Euro gerecht, also ein Euro pro Tag“. Für „HannesK“ handelt die Stadt „vollkommen richtig und nachvollziehbar, denn fehlen ihr bedeutende Mittel. Es muss überall angezapft werden, wo es nur möglich und zu verantworten ist“.

„Lepus52“ bezeichnet die Gebührenpflicht für E-Autos als „völlig okay, denn auch ein E-Auto nimmt Parkplatz in Anspruch. Motorräder oder Mofas, die einen Parkplatz beanspruchen, sollten ebenfalls eine Parkgebühr bezahlen müssen“. „sakh2000“ glaubt, dass „für Elektroautos auch die motorbezogene Versicherungssteuer kommen wird. Wartet nur“.

.....und Wider

„Volnar“ sieht die Entwicklung kritisch: „Parkgebühren für E-Autos kommen und alle sind voll dafür und jubeln. Dass die Stadt aber nichts einspart sondern nur neue Abgaben findet, stört hier anscheinend niemanden. Wie ich mir ein E-Auto zugelegt habe, wusste ich nicht mal, dass ich in Klagenfurt gratis parken darf. War auch nicht der Hauptgrund ein E-Auto zu kaufen.“ In diese Kerbe schlägt auch „pwcktn“: „Wo sind die Einsparungspotentiale? Gebühren erhöhen kann jeder. Es gibt ja seit Jahren interne und externe Experten. Wenn das das einzige ist was rauskommt, dann ist das ein schönes Armutszeugnis.“

„Und Zulagen für Politiker abschaffen - davon hört man nichts. Warum immer unten anfangen zu sparen?“, fragt „Roland222“.