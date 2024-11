Die Katze ist aus dem Sack: Am 20. November übermittelte Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) den Umlaufbeschluss über die Einführung von Parkgebühren in der Ostbucht an ihre sechs Kollegen im Stadtsenat. Die Maßnahme soll 1,2 Millionen Euro jährlich in die Stadtkasse spülen, wobei ein Tagesticket mit 4 Euro, eine Stunde mit einem Euro kalkuliert wird. Wichtige Fragen zur Ausgestaltung sind noch offen. Etwa ob nur im Sommer oder ganzjährig gezahlt werden soll, oder Besitzer einer Saisonkarte für die Klagenfurter Strandbäder von der Gebührenpflicht ausgenommen sind. Sofern eine Mehrheit dem Antrag zustimmt, werde sich die Fachabteilung damit beschäftigen, versichert Mochar.