Das Wasser-Debakel machte einen Strich durch die geplante Gemeinderatssitzung der Stadt Klagenfurt am 25. September. Diese wird heute, am 23. Oktober, nachgeholt. Um 14 Uhr kommt das Gremium zusammen, um unter anderem ausführlich über die Ursachen und Hintergründe der mittlerweile überwundenen Wasserkrise zu sprechen. Auch die teuren Weihnachtsfeiern und Sommerfeste der Stadt, die sich der Rechnungshof genauer angeschaut hat, stehen zur Debatte. Aufgrund der budgetären Schieflage wird Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) einen Überblick über die aktuellen Budgetpläne liefern. Die Sitzung soll bis spät in die Nacht andauern.