Das „Glock Horse Performance Center“ (kurz GHPC) in Treffen (Villach-Land) galt über Jahre hinweg als Treffpunkt der internationalen Reitsportszene. Und nicht nur das: Zweimal im Jahr versammelten sich unter dem glamourösen Titel „Horses an Stars“ neben den Reitstars aus den Disziplinen Dressur und Springen, Schauspieler, Sänger, Models und Milliardäre am Rande des Parcours und des Dressurvierecks im VIP-Zelt. Showgrößen wie Robbie Williams, Cher oder Anastasia traten auf. Der über die Grenzen Deutschlands bekannte TV-, Sterne und FC Bayern-Koch Alfons Schuhbeck, der zuletzt mit einer Insolvenz für Schlagzeilen sorgte, kochte in der sogenannten Riders Lounge auf. Sogar die wiehernden Stars trabten vom Stall zum Turnierplatz und wieder zurück über den roten Teppich. Im exklusiven VIP-Bereich wartete auf die prominenten Gäste eine Styling- und Wellness-Lounge, ein Kino, Kinderbetreuung und eine Dog-Lounge, in der die Vierbeiner die Dienste eines Hunde-Physiotherapeuten in Anspruch nehmen konnten.