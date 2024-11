Aufgrund der anstehenden Krampusumzüge kommt es am Samstag und Sonntag in der Klagenfurter Innenstadt und in Welzenegg zu Straßensperren und Umleitungen. Auch das Liniennetz der Klagenfurt Mobil GmbH ist davon betroffen.

Am Samstag findet am Abend in der Innenstadt der große Umzug statt, von 18 bis 22 Uhr kommt es daher zu Behinderungen. Die vom Umzug betroffenen Bushaltestellen sind die Punkte Feldmarschall-Conrad-Platz, Kardinalplatz, Neuer Platz, Landesregierung, 8.-Mai-Straße, Wirtschaftskammer und Hasnerschule. Aus diesem Grund kommt es zu Umleitungen.

Umleitungen am Samstag

Die Linie 1 Richtung Fischl fährt stadtauswärts zum Heuplatz, St. Veiter Ring und Völkermarkter Ring zur Haltestelle Europagymnasium und weiter auf Linie. Stadteinwärts ab Europagymnasium, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linien A, C und 4 fahren ab Heiligengeistplatz in Richtung Bahnhof über 10.-Oktober-Straße, St. Ruprechter Straße und Gabelsbergerstraße zu den Haltestellen 32 bzw. 33 am Busbahnhof West. Ab Hauptbahnhof West in Richtung Heiligengeistplatz über Fromillerstraße, St. Ruprechter Straße und Domplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linien B (Welzenegg) und Linie 5 werden stadtauswärts zum Heuplatz und weiter zur Pischeldorfer Straße geführt, stadteinwärts über St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linien 2, 3 und 7 fahren stadtauswärts über Heuplatz, St. Veiter Ring, Völkermarkter Ring zur Hasnerstraße und weiter über Linie, stadteinwärts über Völkermarkter Straße, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Infos für den Lauf in Welzenegg

Am Sonntag geht der Krampusumzug in Welzenegg von 14 bis 15.30 Uhr über die Bühne. Hier verkehrt die Linie B in jener Zeit über die Pischeldorfer Straße in die Kriemhildgasse - Schachterlweg bis zur Haltestelle Welzenegg. Stadteinwärts gilt die normale Linienführung.