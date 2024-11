Seit 21. Dezember 2021 gibt es die Cannabay GmbH in der Klagenfurter Raiffeisenstraße. Laut Firmenbuch betreibt diese eine Gärtnerei sowie den Handel mit Waren aller Art. Als Geschäftsführer und Gesellschafter ist Peter Justin eingetragen, dessen Meldeadresse sich nicht in Österreich, sondern in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana befindet. Justin ist bereits der vierte Geschäftsführer der Firma. Auch seine Vorgänger waren alle aus Slowenien.

Jetzt musste das Unternehmen Konkurs anmelden. Im Zusammenhang mit diesem sind noch viele Fragen offen, wie beispielsweise die Höhe der Verbindlichkeiten wie auch des Vermögens. Unklar ist auch, ob Dienstnehmer beschäftigt waren. Forderungen können ab sofort beim AKV oder KSV angemeldet werden.