Ende Oktober wurde über das Vermögen der Klagenfurter Firma Hudej Hospitality GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen betreibt das Immobilientreuhandgewerbe. Gesellschafter ist wiederum die Hudej Verwaltung GmbH, Geschäftsführer ist Gerhard Hudej. Dieser musste bereits im Februar mit dem Klagenfurter Lokal „Das Hobisch“ Insolvenz anmelden. 383.300 Euro Schulden wurden angehäuft, 45 Gläubiger waren betroffen. Das Lokal in Tultschnig, im Norden der Landeshauptstadt ist seit gut einem Jahr geschlossen und steht zum Verkauf.

Jetzt muss Hudej auch sein Immobilienbüro schließen, nachdem auf der Seite der Passiva 206.000 Euro aufscheinen. Die Schließung wurde per Gerichtsbeschluss dieser Tage angeordnet, den Gläubigern könnte sonst ein finanzieller Nachteil entstehen, heißt es in dem Beschluss. Ursprünglich wollte sich das Unternehmen selbst sanieren, legte dafür einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren vor. Ob dieser weiter nun aufrechterhalten werden kann, ist fraglich.