Über das Vermögen der „Das Hobisch“ Gastronomie Betriebs GmbH & Co. KG aus Klagenfurt-Wölfnitz wurde am Donnerstag, 8. Februar, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen 383.000 Euro, von der Insolvenz sind 45 Gläubiger betroffen. Der Betrieb ist bereits geschlossen. Die Schuldnerin plant dennoch den Abschluss eines Sanierungsplanes von 20 Prozent, der von dritter Seite finanziert werden soll.

Die Schuldnerin wurde erstmalig im Oktober 2019 im Firmenbuch eingetragen. Alleiniger Geschäftsführer ist Gerhard Hudej. Die Schuldnerin ist im Gastronomiebereich tätig. Sie führte den Gasthof „Der Stopper“, der im Herbst 2023 geschlossen wurde. „Das Hobisch“, ein Landhotel und Restaurant, wurde ebenfalls von der Schuldnerin betrieben. Nach dem Betriebsurlaub am 24. Dezember des Vorjahres war ursprünglich die Wiedereröffnung im Frühjahr 2024 geplant. Daraus wird jetzt nichts. Von zwölf ehemaligen Mitarbeitern wurden mittlerweile Lohnansprüche fällig gestellt und teilweise auch schon klageweise geltend gemacht.

Auszeichnungen waren nicht genug

Als Ursachen der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass die nach dem Ende der Pandemie gesetzten Werbemaßnahmen und erlangten Auszeichnungen nicht ausgereicht haben, um den Betrieb zum Florieren zu bringen. Von dritter Seite wurden hohe Beträge zur Verfügung gestellt, um laufende Verbindlichkeiten abzudecken.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Konrad Burger-Scheidlin bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 2. April 2024 statt.