Ungläubiges Staunen machte sich Dienstagabend an der Universität Klagenfurt breit, gefolgt von ersten Versuchen einer Erklärung. Am ehesten berufen, das Unerwartete zu begründen, ist der Vorsitzende des Universitätsrates, Werner Wutscher. Sein Gremium entschied im Finale eines „byzantinischen Verfahrens“ (Wutscher) einstimmig für Ada Pellert als Rektorin. Die Steirerin, deren Mutter aus Essen und Vater aus Klagenfurt stammt, übernimmt am 1. Dezember das Amt für vier Jahre. Oliver Vitouch (52), seit 2012 Rektor sowie amtierender Vorsitzender der Universitätenkonferenz (uniko), hatte sich vergeblich um eine vierte Amtsperiode beworben.