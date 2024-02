Hans Michael Pimperl ist es wieder passiert. Erneut schlitterte ein Unternehmen, das er als Geschäftsführer über hatte, in die Insolvenz. Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Mittwoch, 7. Februar, ein Konkursverfahren über die „DIO Innenausbau und Immobilientreuhand GmbH“ eröffnet.

Das Unternehmen befasste sich zunächst ab dem Jahr 1990 mit der Vermittlung von Immobilien und war in Klagenfurt als Bauträger tätig. Am Ende widmete sich die Firma diversen Baunebenhilfsleistungen. Die Passiva betragen 2,2 Millionen Euro, sieben Gläubiger sind betroffen. „Aushaftende Forderungen in Höhe von 4,05 Millionen Euro gegenüber der Alleingesellschafterin sollen aufgrund des Konkursverfahrens der WT-Invest Gesellschaft m.b.H. uneinbringlich sein, da inzwischen absehbar ist, dass es mit Ende des Konkursverfahrens zu keiner Quotenausschüttung kommen wird. Somit ist die Überschuldung eingetreten“, lautet die Insolvenzursache laut KSV1870. Unklar ist, ob die Gesellschaft weitergeführt wird oder ein Sanierungsplan beabsichtigt ist.

Gesellschafterin bereits insolvent

Gesellschafterin ist laut AKV zu 100 Prozent die bereits insolvente WT-Invest GesmbH, über dessen Vermögen im Feber 2023 am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet wurde und derzeit noch anhängig ist.

Der Name Pimperl ist kein Unbekannter an den Konkursgerichten. Er war in mehreren Ex-Firmen des Wiener Szenegastronoms Martin Ho involviert, die mittlerweile Konkurs angemeldet haben. 2022 war er an einer Immobiliengesellschaft beteiligt, die mit Verbindlichkeiten in Höhe von 100 Millionen Euro in die Insolvenz schlitterte.