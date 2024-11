Ob ein romantisches Hotel-Gasthof in Bad Kleinkirchheim, ein modernes Boutiquehotel in Oberdrauburg oder mit einem Alpenhotel in der Innerkrems Kärntens erstes Skiheim – aktuell gibt es zahlreiche Gastronomie-Betriebe, die zum Verkauf stehen. Zusammen mit Pensionen und Appartements sind es allein auf der Immobilienplattform „Immowelt“ rund 60 an der Zahl. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen Bruchteil.