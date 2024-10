Pläne für einen neuen Ortskern von Pörtschach hat Werzer’s-Eigentümer und Baumeister Hans-Werner Frömmel schon lange in der Schublade. „Die Tennisplätze kommen weg, der See wird in Form einer Lagune in dieses Gelände gezogen, ein Hafen, ein Platz und natürlich ein Hotel gehören zum Ensemble, das wir uns für diesen Teil des Orts vorstellen“, plauderte er vor einigen Jahren aus – und bestätigte im selben Zug, dass auch das Congress Center in diesen Überlegungen eine Rolle spielen könnte.