Statt auf Abriss und Entsorgung zu setzen, hat Roland Hirtenfelder, Hoteldirektor vom Werzers Hotel Resort und dem Wallerwirt in Pörtschach, einen anderen Weg eingeschlagen. Auf Empfehlung einer Mitarbeiterin wandte er sich an den Together Verein, um das gesamte Inventar der 50 Zimmer, die vor dem anstehenden Umbau stehen, nachhaltig weiterzugeben.

In einer gemeinsamen Besichtigung mit Julia Petschnig von Together war schnell klar: Hier bietet sich eine großartige Gelegenheit. Nicht nur, dass die Möbel in hervorragendem Zustand sind und eine nachhaltige Wiederverwendung finden, auch der ökosoziale Gedanke wird durch die Unterstützung des Vereins weiter gestärkt. Denn auch die Werzers Hotel Gruppe legt Wert auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln in allen Bereichen des täglichen Betriebs. Und das Engagement des Vereins überzeugte die Verantwortlichen der Hotelgruppe schnell, da die Unterstützung von sozialen Projekten Teil der Philosophie ist.

Kauf vor Ort ab 9. November möglich

Jeder oder jede kann Teil dieser Bewegung sein. Das Inventar der 50 Zimmer kann nämlich entweder im Vorfeld als komplette Einheiten erworben werden oder am 9. November von 9 bis 13 Uhr direkt vor Ort gekauft werden – was bis dahin noch nicht verkauft ist.

Der gesamte Erlös fließt dann direkt in die ökosozialen Projekte des Together Vereins. „Diese Aktion steht für Sinnhaftigkeit und Dankbarkeit, da sie nicht nur Ressourcen schont, sondern auch soziale Projekte unterstützt“, sagt Petschnig und ergänzt: „Vielleicht inspiriert diese Initiative auch andere, anstatt auf teure Abriss- und Entsorgungskosten zu setzen, ihre nicht mehr benötigten Dinge ebenfalls für gute Zwecke weiterzugeben.“