Um in Pörtschach einen Regenbogen zu sehen, muss man auf den Boden schauen. Zumindest vor dem Gemeindeamt, wo über neun Jahre lang über die Errichtung eines neuen Schutzweges diskutiert wurde. Diese Woche wurde der Zebrastreifen Realität - jedoch nicht in Schwarz-weiß, sondern in bunter Ausführung.