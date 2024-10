Er stand mehr als 30 Jahre lang an der Spitze des Pörtschacher Tourismus, gestaltete in dieser Zeit zahlreiche Veranstaltungen federführend mit. Was Roland Loibnegger besonders in Erinnerung geblieben ist? „Die großen Konzerte, darunter auch EAV, dann die Starnacht oder die Eurovespa mit 3000 Teilnehmern, aus der sich die Vespa Days entwickelten“, erzählt der Noch-Geschäftsführer des Pörtschacher Tourismusverbandes. Noch, weil er sein Amt nun zurücklegen wird.