Der Klagenfurter Johann Glaser liebt es, der Erste zu sein – insbesondere, wenn es ums Geschäft geht. So eröffnete der heute 66-Jährige vor vier Jahren in seiner Heimatstadt Kärntens ersten Barber-Shop. „Ich bin 40 Jahre lang Damenfrisör gewesen, habe in Mailand, Paris und München frisiert. Doch irgendwann habe ich mir gedacht, dass es in Kärnten eigentlich keinen reinen Herrensalon gibt. Ich weiß schließlich, was Männer wollen“, sagte der Frisörmeister und Barbier, der damals seine große Chance witterte.