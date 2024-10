Wer Produkte aus Fell mag, darf sich freuen: „Fellhof“ eröffnet im November seine erste Filiale in Kärnten. Die Kette bietet eine breite Palette an Produkten aus Lammfell, Kuhfell, Merino- und Alpakawolle an. Dazu gehören Hausschuhe, Winterschuhe, Mützen, Schals, Lammfelle für Babys, Kuhfell-Teppiche und viele weitere Artikel.

Mit der neuen Filiale bringt das seit 1988 bestehende Traditionsunternehmen mit Sitz in Hof bei Salzburg sein Vollsortiment an warmen und natürlichen Lammfellartikeln nun auch in das südlichste Bundesland Österreichs. Ein Teilsortiment des Lammfell-Spezialisten ist bereits seit vielen Jahren bei der Wohlfühlmanufaktur in Villach erhältlich. Mit dem neuen Shop in Klagenfurt erfüllt „Fellhof“ die „wachsende Nachfrage nach hochwertigen Produkten aus natürlichen Materialien und unterstreicht seine Präsenz im österreichischen Raum“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Fellhof betreibt vier Filialen in Österreich © Fellhof/kk

Fellhof-Eröffnung in Klagenfurt am 7. November

„Wir freuen uns sehr, jetzt auch in Klagenfurt für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. Lammfell ist einfach etwas, das man selbst fühlen muss – es ist pure Gemütlichkeit“, sagt Geschäftsführer Günther Nußbaumer. Am 7. November eröffnet die Filiale in der Kramergasse 4, mitten in der Klagenfurter Innenstadt.

„Fellhof“ wurde 1988 in Hof bei Salzburg gegründet, ist mittlerweile an 16 Standorten in Europa vertreten. In Österreich betreibt „Fellhof“ vier Filialen. Das gesamte Sortiment ist auch im Onlineshop erhältlich.