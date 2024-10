Wenn es um Mode geht, kommt man in Kärnten an Chiara Ambrusch nur schwer vorbei. Seit 2018 verbreitet die Unternehmerin mit ihrer Boutique „Lil´fame“ Boho-Vibes in der Kärntner Landeshauptstadt, zuerst in der Paradeisergasse, seit Juni 2020 am Alten Platz. Ihr Erfolgskonzept: „Beim Betreten meines Ladens soll man sich an eine kleine Strandboutique in Ibiza oder auf Mallorca erinnern“, sagte die 33-jährige Klagenfurterin, die selbst das Reisen liebt, damals. „Auf diese Weise möchte ich die große Welt in meine kleine Heimatstadt bringen“, fügte sie hinzu. Sie führt eine große Auswahl an Kleidern im Bohemian-Stil.