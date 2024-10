Auch in diesem Jahr ehrt die Tierfutter-Kette Fressnapf Österreich im Rahmen der Initiative „Tierisch engagiert“ den Einsatz der österreichischen Tierschützer. Am Tier-Gnadenhof Gut Aiderbichl bei Salzburg wurden Projekte aus dem ganzen Land mit dem Goldenen Fressnapf und Preisen im Gesamtwert von 45.000 Euro gewürdigt. Aus Kärnten darf sich das Tierheim „Garten Eden“ in Klagenfurt über eine Auszeichnung freuen. Im Süden der Landeshauptstadt kümmern sich Sarah Dobernig und Kerstin Schwabe gemeinsam mit ihrem Team mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern seit 1992 um die Rettung, Pflege, Sozialisierung und Vermittlung von Tieren wie Vögeln, Wildtieren und Kitten.

Der Trägerverein ist der Kärntner Katzenschutzverein. Das Tierheim verfügt über ein großes Gelände mit zwei Katzenhäusern, einem Hundeareal sowie einem Kleintierbereich, wodurch ideale Bedingungen für eine artgerechte Unterbringung und Betreuung der Tiere geschaffen werden. Im „Garten Eden“ legt die tägliche Arbeit die Basis für ein würdevolles Leben der Tiere und rettet damit jährlich unzählige vor dem sicheren Tod. „Die Pflege der hilfsbedürftigen Tiere ist ein Vollzeitjob, der rund um die Uhr und bei jedem Wetter, Sommer wie Winter, Einsatz erfordert. Meine beiden Kinder unterstützen mich dabei tatkräftig und lernen von klein auf, wie wichtig Tierschutz ist“, sagt Dobernig. Fressnapf Österreich würdigt dieses außergewöhnliche Engagement mit einer Spende von 5000 Euro.

„Mit vielen kleinen Beiträgen können wir Großes bewirken und gemeinsam ein starkes Zeichen für den Tierschutz setzen. Genau das möchten wir mit dem ‚Tierisch engagiert‘-Award fördern“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich. Seit 2014 hat das Unternehmen mehr als 2,5 Millionen Euro in Tierschutzprojekte investiert und zahlreiche Initiativen gefördert.