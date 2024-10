Das diesjährige Cupfinale des ÖFB geht in die Verlängerung, nämlich in die juristische: Nach dem Duell am grünen Rasen kam es nämlich zu Ausschreitungen und damit verbunden zu Verwüstungen mit einem hohen Sachschaden. Die Geschädigte, die Modellfluggruppe Wörthersee, will sich dafür entschädigt sehen. Vergleichsgespräche verliefen bis dato ergebnislos.