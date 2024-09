Schwarz-weiß oder schwarz-blau? Diese „modische“ Entscheidung muss Tom Soete am Mittwoch treffen. Da findet das Champions-League-Spiel zwischen SK Sturm Graz und dem FC Brügge im Wörthersee Stadion (28 Black Arena) in Klagenfurt statt und er wird dabei sein. Eigentlich schlägt das Herz des aus Belgien stammenden „Kollerwirts“ ja seit Jahren für Brügge, ganz so laut sagen will er das aber auch nicht, bekam er kürzlich doch Besuch von Sturm-Graz-Präsidenten Christian Jauk persönlich. Dieser war gemeinsam mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) vorbeigekommen, um den Wirt des zwischen Klagenfurt und St. Veit liegenden Lokals zu dem Fußballspiel einzuladen.

Vor 1,5 Monaten landete der „Kollerwirt“ unfreiwillig in den Medien, als er Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden war. Ganz verarbeitet habe er die Geschehnisse noch nicht, jetzt freut sich Soete aber erst einmal auf das Spiel – und die damit verbundene angenehme Ablenkung. „Es werden sicher ein paar Tausend Belgier da sein. Meistens trifft man sich vorher schon auf einem Platz für ein paar Bier und dann schauen wir das Spiel an“, freut er sich. Auch ein paar seiner Freunde werden für das Match anreisen. Und für welche der Fan-Farben wird sich der Kärntner Gastwirt nun entscheiden? „Ich glaube, ich bleibe bei schwarz, das passt für beide Seiten“, sagt er lachend.