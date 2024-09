Die Zahlen sprechen für sich. Laut jüngstem Bericht des Arbeitsministeriums an das Parlament, wird der Fachkräftemangel auch durch die Lehrlingsausbildung nicht abgefedert, denn in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Lehrlinge stark zurückgegangen. Waren es österreichweit im Jahr 2008 noch um die 130.000 Lehrlinge, hat sich diese Zahl vergangenes Jahr auf rund 100.000 verringert.

Die Kärntner Landeshauptstadt und ihre Umlandgemeinden sind hier keine Ausnahme – im Gegenteil. „Hält dieser Trend an, kommt es in wenigen Jahren zu einem massiven Fachkräftemangel“, blickt Markus Polka, seines Zeichens Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter für Klagenfurt und Klagenfurt Land sorgenvoll in die Zukunft. „In bestimmten Berufsbranchen werden vergleichsweise weniger Lehrlinge ausgebildet als im restlichen Kärnten“, ergänzt Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Kärnten und spricht damit die Berufe im Bereich Kraftfahrzeug,- Metall- und Elektrotechnik an. „Vergleichsweise etwas größer ist der Anteil bei den kaufmännischen Berufen, wie Bürokaufmann, Verwaltungsassistent, im Einzelhandel und beim Lehrberuf zur Friseurin beziehungsweise Stylistin“, so Tosoni weiter.

WK-Lehrlingsstellen-Leiter Benno Tosoni © WKO/Studio Horst

In Summe werden aktuell 2099 Lehrlinge in Klagenfurt und den Umlandgemeinden ausgebildet. Das sind 28,5 Prozent aller Lehrlinge in ganz Kärnten. Von diesen wiederum absolvieren 216 (10,2 Prozent) gleichzeitig eine Berufsreifeprüfung, also Lehre mit Matura, weitere 106 (5,1 Prozent) der Klagenfurter Lehrlinge halten ein Maturazeugnis bereits in ihren Händen. „Jährlich starten im Schnitt um die 600 bis 700 Lehrlinge in Klagenfurt eine Lehre“, führt Tosoni weiter aus.

Pro Lehrstelle 1,7 Suchende

Auch ein Blick auf die Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, zeichnet ein deutliches Bild: Laut Arbeitsmarktservice (AMS) gibt es in Klagenfurt 200 sofort verfügbare Lehrstellensuchende und 118 sofort verfügbare Lehrstellen. Das bedeutet, dass derzeit auf eine Lehrstelle 1,7 Suchende kommen. Zusätzlich sind beim AMS noch 90 nicht sofort verfügbare Lehrstellen gemeldet und 50 nicht sofort verfügbare Suchende. In Summe kommen somit auf 250 Suchende 208 gemeldete Stellen (1,2 Suchende pro Stelle). Im Vergleich dazu stehen kärntenweit in Summe (sofort verfügbar und nicht sofort verfügbar) 653 Lehrstellensuchenden 1161 gemeldete Lehrstellen gegenüber (0,56 Suchende pro Stelle).

Markus Polka und Franz Ahm von der Klagenfurter Bezirksstelle der Wirtschaftskammer Kärnten laden zum Lehrlingscasting © WKK/Winkler

Die meisten offenen und sofort verfügbaren Stellen gibt es im Einzelhandel (31), im Fremdenverkehr (27), bei den Büroberufen (16), beim Lehrberuf Friseur beziehungsweise Stylist (13) und bei den Metall- und Elektroberufen (11). In den Fremdenverkehrsberufen (Tourismus), im Einzelhandel und bei den Friseuren übersteigt die Anzahl der gemeldeten Stellen jene der Suchenden. Bei den Metall- und Elektroberufen, bei den Bauberufen und den Büroberufen übersteigt hingegen die Anzahl der Suchenden jene der gemeldeten Stellen.