Über das Vermögen des Einzelunternehmers Emir Mehic, Inhaber der „MR Hausbetreuung & Reinigung“ in der Platzgasse 17 in Klagenfurt, wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen rund 68.000 Euro. Von der Insolvenz sind sieben Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen.

Laut Antrag soll das Unternehmen des Schuldners fortgeführt werden und es wurde bereits ein Sanierungsplanvorschlag mit einer 20-prozentigen Quote zahlbar in vier Raten zu je fünf Prozent binnen zwei Jahren eingebracht. Das Sanierungsplanerfordernis soll aus der Betriebsfortführung aufgebracht werden.

Zu viel Personal

Als Insolvenzursache wird angeführt, dass sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahren auf die Reinigung von Apartmentanlagen konzentriert hat, wofür zu viel Personal eingestellt werden musste. Die Lohnkosten und Lohnnebenkosten deckten den dort erzielten Umsatz nicht. Nun werde der Personalstock reduziert und es werden hauptsächlich Stammkunden betreut, die einen konstanten Umsatz bringen.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 26. August 2024 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 und den AKV EUROPA angemeldet werden.