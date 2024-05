Metro ist weltweit in 30 Ländern aktiv. Insgesamt 16 Großmärkte stehen in Österreich, einer davon in Klagenfurt, ein weiterer in Spittal. Der Standort im Osten der Kärntner Landeshauptstadt, der im Jahr 2003 eröffnet wurde, wurde nun großflächig umgebaut. In Summe investierte das Unternehmen 9,7 Millionen Euro – davon mehr als die Hälfte in den Bereich Nachhaltigkeit, von Licht (LED) über PV am Dach und natürlich in die Kältetechnik und Wärmerückgewinnung.

Die Neustrukturierung umfasst die Obst- und Gemüseabteilung, die Wein- und Spirituosen-Abteilung wie auch den Gastronomie-Bereich. Der Outdoorbereich mit Blumen-, Garten- und Gastgartenprodukten wurde ebenfalls vergrößert und der Kundeneingang und Kassenbereich erneuert. Eine erweiterte Sortimentsbreite bringt mehr Vielfalt. „Mit unserem Frischeanteil bei Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Molkerei-Produkten und Delikatessen von mehr als 50 Prozent erhalten unsere Kunden von einem Großhändler, was sie von einem Großhändler erwarten“, ist Metro-Klagenfurt Geschäftsleiter Johann Dullnig stolz. Er zählt aktuell 29.600 Profi-Kunden, das heißt Kunden mit Gewerbe- beziehungsweise Einkaufsberechtigung (Hotels, Restaurants und Cateringunternehmen sowie Büros, Agenturen, Kanzleien, sonstige Selbständige).

Teil der Millionen-Investition: die Wein- und Spirituosen-Abteilung © Metro/KK

Vor allem die Belieferung spielt für Hotels, Restaurants und Caterings in Kärnten eine immer wichtigere Rolle. Auch darauf konnte Metro dank der Multichannel-Strategie reagieren. In Klagenfurt wurden unter anderem 500 neue Zustell-Paletten-Lagerplätze und Auslieferungs-Kühlhäuser mit zehn Auslieferungsrampen geschaffen. Damit - und aufgrund einer ausgeklügelten Logistik gemeinsam mit Metro Spittal - können die Waren an sechs Tagen der Woche in ganz Kärnten, die Obersteiermark, nach Osttirol und in den Lungau rasch und effizient zugestellt werden.

Kundeneingang und Kassenbereich wurde ebenfalls erneuert © Metro/KK

Im Zuge des Umbaus wurde auch die Kältetechnik auf den neuesten Stand gebracht. Fluorierte Treibhausgase werden laut EU-Verordnung bis 2030 verboten sein. Der Klagenfurter Metro-Standort hat sich bereits jetzt für diesen nachhaltigen Weg entschieden. Die 13.000 Quadratmeter große PV-Anlage versorgt die Filiale bereits seit drei Jahren mit Sonnenstrom. Und seit Februar ist der Großmarkt im Rahmen der Öffnungszeiten mit dem Stadtwerke-Bus Linie 5 dank einer eigenen Haltestelle direkt erreichbar. Die Errichtung der Haltestelle erfolgte auf eine Initiative von Metro-Lehrlingen.

Apropos Lehrlinge: Metro-Klagenfurt bildet aktuell fünf Lehrlinge zum Großhandelskaufmann- beziehungsweise zur Großhandelskauffrau aus. In Summe gehen 180 Menschen dort ihrer Arbeit nach.